На зимней Олимпиаде-2022 будут представлены шесть новых дисциплин

Международный олимпийский комитет включил в программу зимней Олимпиады-2022 шесть новых дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.
Впервые на Играх будут разыграны медали в соревнованиях одиночниц по бобслею, в смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу, в дисциплине биг-эйр во фристайле у мужчин и женщин, в смешанной эстафете в шорт-треке и смешанных соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике и смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
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Напомним, следующие зимние Олимпийские игры пройдут 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Столица Китая станет первым городом, принявшим и летнюю Олимпиаду (в 2008 году), и зимнюю.