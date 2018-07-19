Букмекеры определили фаворита в матче за Суперкубок Украины по футболу

В субботу, 21 июля, в матче между донецким Шахтером и киевским Динамо определится обладатель футбольного Суперкубка Украины

Встреча пройдет на 34-тысячном одесском стадионе "Черноморец", начало - в 21.00. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона "Шахтер", сообщает Укринформ.

Так, компания 1xBet принимает ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 2,12, а на победу "Динамо" - 3,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,54.

Компания bwin имеет примерно такое же мнение - соответственно 2,15 - 3,20 - 3,30.

Эта игра даст старт началу нового футбольного сезона в нашей стране. Украинская "классика" с участием "Шахтера" и "Динамо" – всегда бескомпромиссная борьба и запутанная интрига. Более того, в таких матчах регулярно случаются неожиданности, поскольку практически невозможно сказать, в каком состоянии подходят команды к первой игре.

"Шахтер" и "Динамо" в одиннадцатый раз разыграют трофей между собой. Ранее команды побеждали по пять раз. Всего же "Шахтер" является 8-кратным обладателем Суперкубка Украиниы, "Динамо" - 6-кратным.

Напоминаем также, что экс-футболист киевского динамо Андрей Ярмоленко недавно подписал контракт с английским футбольным клубом "Вест Хэм".