Ливерпуль побил 17-летний рекорд Буффона, подписав вратаря за 67 миллионов фунтов стерлингов

25-летний Алиссон стал самым дорогим вратарем в истории футбола

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение у римской "Ромы" 25-летнего бразильского вратаря Алиссона за рекордные 67 миллионов фунтов, сообщает the Sun.

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"Ливерпуль" подтвердил сделку в четверг вечером.

"Я действительно счастлив. Моя мечта носить футболку клуба, который всегда привык побеждать, наконец-то сбылась", - сказал Алиссон.

Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола, побив рекорд, ранее принадлежавший Джанлуиджи Буффону, которого туринский "Ювентус" купил в 2001 году у "Пармы" приблизительно за 52 миллиона евро.

Как ранее сообщалось, римская "Рома" дала добро на продажу своего вратаря.