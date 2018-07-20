Свой среди чужих. Чего ожидать от поединка Усика в Москве

В субботу украинский боксер может стать абсолютным чемпионом мира. Почему за два дня до поединка была продана едва половина билетов и выполнят ли организаторы обещание оградить соперников от разного рода политических моментов, разбирался Фокус

Трофей Мохаммеда Али, звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, четыре престижных пояса и чек на несколько миллионов долларов – все это уже в субботу может оказаться в собственности украинца Александра Усика. Однако задача сбора этого щедрого "урожая" будет для уроженца Симферополя совсем не простой. И соперник не подарок, и место проведения супербоя – столица недружелюбной к нам России. Вот уж воистину – свой среди чужих… Тем не менее, именно Усика многие эксперты видят победителем этого поединка.

Не успела российская столица как следует остыть после финального матча чемпионата мира по футболу, как местным любителям спорта обломилось еще одно счастье – решающий поединок первого в истории сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Что-то вроде финала боксерской Лиги чемпионов. Прогнозируемо до финала дошел наш Александр Усик, не стал сюрпризом для специалистов и выход в эту стадию россиянина Мурата Гассиева. У обоих – по два чемпионских пояса (WBO и WBC – у нашего боксера, IBF и WBA – у россиянина). Кто победит – тому все четыре пояса и достанутся, вместе со званием абсолютного чемпиона мира.

Изначально проведение этого боя было запланировано на 11 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за травмы локтя Усика организаторы суперсерии вынуждены были корректировать дату и место проведения поединка. И когда огласили, что нашему боксеру предстоит проводить титульный бой в Москве, стало очевидно – скандала (или нескольких) не миновать. К примеру, УЕФА (главный футбольный орган Старого света), начиная с 2014 года, старается делать так, чтобы украинские и российские клубы и сборные не пересекались в континентальных турнирах. В боксе же – иная ситуация, оглядки на политические моменты, если и делаются, то очень редко.

Усик и его команда могли, конечно же, бойкотировать поединок в Москве. И была реальная угроза срыва боя, но стороны смогли найти устраивающие всех решения. Отказ Усика драться в Москве был бы шагом назад в карьере, ведь все лавры, титулы и почести достались бы тогда Гассиеву. Поэтому крымчанин принял решение выйти в ринг московского спорткомплекса "Олимпийский", да к тому же организаторы боя пообещали, что максимально оградят его участников от разного рода политических моментов. Вот как раз на этот счет и возникли сомнения.

На поддержку трибун в Москве Усику не приходится рассчитывать, но не очень-то спешат болеть в российской столице и за Мурата Гассиева

В последний раз серьезный бой с участием украинского боксера в Москве состоялся в октябре 2013 года – Владимир Кличко дрался с россиянином Александром Поветкиным. И хотя до Революции Достоинства, вторжения "вежливых зеленых человечков" в Крым и Донбасс оставалось еще несколько месяцев, уже тогда атмосфера в "Олимпийском" была крайне напряженной, если не сказать – враждебной по отношению к приехавшим в Москву поклонникам Кличко-младшего. Очевидцы рассказывали, что в ходе боя некоторые российские болельщики пытались сорвать развешанные на трибунах украинские флаги, оскорбляли наших соотечественников. Не помогло – Владимир совладал с соперником и увез в Киев сразу пять титулов (тогда тоже был объединительный бой).

Понятно, что на поддержку трибун в Москве Усику не приходится рассчитывать, но не очень-то спешат болеть в российской столице и за Мурата Гассиева. За два дня до поединка была продана едва половина билетов, притом что цены не очень-то и кусаются как для такого статусного мероприятия – в перерасчете на гривны цена за один пропуск колеблется от 700 (галерка) до 63 тысяч гривен (VIP-ложа). Похоже, дело тут в неудачно выбранной дате поединка. 20 июля – разгар отпускного периода, и добрая половина обитателей Москвы если не нежится на модных курортах, то сбежала на загородные дачи. Возможно, поэтому в российской столице даже не пытаются особо придать политический окрас событию. Обозреватели сразу нескольких ведущих российских спортивных ресурсов заверили, что в этом плане все спокойно и даже какого-то особого ажиотажа в связи с боем в Москве не наблюдается. Хотя афиши расклеены по городу, а с экранов ТВ поклонников спорта зазывают на "Олимпийский" посмотреть хорошую драку.

Если сравнивать непосредственно Усика и Гассиева, то тут мы обнаружим несколько любопытных нюансов. Осетинский боец, хоть и моложе украинца на 7 лет (Александру – 31, Мурату – 24), но из любителей в профи он перешел за два года до того, как это сделал Усик – в 2011. Соответственно, и послужной список у Гассиева побольше – 27 поединков, 26 побед (19 нокаутом), в одном матче победитель не был определен. У нашего Александра боев на профи-ринге почти вполовину меньше - 14, и во всех он побеждал (11 раз нокаутом). Антропометрические данные соперников практически одинаковые. Россиянин чуть повыше (192 см против 190 см украинца), но размах рук Усика побольше будет (198 см против 193 см). Украинец – левша, россиянин – правша. Гассиев характеризуется как хороший нокаутер, но Усик тоже бить умеет.

По мнению букмекеров, шансы соперников на успех примерно равны

А вот в чем украинец превосходит оппонента, так это в движении. Эксперты прогнозируют, что Усик за счет своих быстрых перемещений по рингу может измотать более молодого соперника и без особых проблем отражать его выпады. Вряд ли стоит ожидать, что в этом бою Усик или Гассиев смогут добиться победы нокаутом. Скорее всего, считают специалисты, победитель будет определен решением судей. Кто наберет больше очков – тому и чемпионские пояса в руки, а также солидный гонорар. 10 миллионов долларов на двоих разделят, а вот в какой пропорции – организаторы боя не сочли нужным сообщить. Всезнающие букмекеры поначалу видели фаворитом боя Усика, но буквально за два дня до события изменили котировки. Теперь, по мнению профессиональных прогнозистов, шансы соперников на успех примерно равны и оцениваются средним коэффициентом 1,85—1,9. Напомним, что вечер бокса в московском "Олимпийском" начнется в субботу в 18:00, и поединок Усик – Гассиев станет вишенкой на торте этого мероприятия.