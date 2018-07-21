"Динамо" обыграло "Шахтер" в финале Суперкубка Украины

Всего одного гола хватило киевскому "Динамо", чтобы на мажорной ноте начать футбольный сезон-2018/2019. В Одессе повержен непримиримый соперник, донецкий "Шахтер" - и тем самым подопечные Александра Хацкевича записали себе в актив первый трофей после летнего отпуска.

По традиции, футбольный сезон в Украине открывается матчем за Суперкубок – трофей, который был учрежден в 2004 году, а оспаривают его чемпион страны и обладатель национального Кубка. Чаще всего в решающем матче за Суперкубок встречались украинские топ-клубы – киевское "Динамо" (6 раз выигрывало трофей) и донецкий "Шахтер" (8).

В последние годы матчи за Суперкубок проводят в Одессе, и зачастую участникам и зрителям на трибунах приходится проливать реки пота – в жару на стадионе "Черноморец" довольно душно и повышенная влажность ощущается как нигде. В этот раз тоже все были мокрыми, но уже в результате проливного дождя, накрывшего в день матча Южную Пальмиру.

Уже на 18-й минуте матча киевляне, воспользовавшись неуверенной игрой на выходе вратаря "Шахтера" Андрея Пятова, смогли вывести на ударную позиции Виталия Буяльского, который с расстояния в пару метров не промахнулся – 1:0. И в первом тайме, и после перерыва "Шахтер" отчаянно пытался отыграться, но тщетно. Как известно, в дождь и на мокром поле обороняться намного легче, чем созидать. Вот и "Динамо" преуспело в разрушении атак донецкой команды, и финальный свисток арбитра оповестил, что Суперкубок Украины в седьмой раз отправляется в Киев.

Суперкубок Украины

"Динамо" – "Шахтер" – 1:0 (Буяльский, 18)

21 июля. Одесса. Стадион "Черноморец". 27 850 зрителей.

Автор: Андрей Танасюк