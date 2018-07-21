Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » "Динамо" обыграло "Шахтер" в финале Суперкубка Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в финале Суперкубка Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в финале Суперкубка Украины
Фото: ffu.ua

Киевский клуб выиграл первый трофей сезона

21.07.18 82
800

Всего одного гола хватило киевскому "Динамо", чтобы на мажорной ноте начать футбольный сезон-2018/2019. В Одессе повержен непримиримый соперник, донецкий "Шахтер" - и тем самым подопечные Александра Хацкевича записали себе в актив первый трофей после летнего отпуска.

По традиции, футбольный сезон в Украине открывается матчем за Суперкубок – трофей, который был учрежден в 2004 году, а оспаривают его чемпион страны и обладатель национального Кубка. Чаще всего в решающем матче за Суперкубок встречались украинские топ-клубы – киевское "Динамо" (6 раз выигрывало трофей) и донецкий "Шахтер" (8).

В последние годы матчи за Суперкубок проводят в Одессе, и зачастую участникам и зрителям на трибунах приходится проливать реки пота – в жару на стадионе "Черноморец" довольно душно и повышенная влажность ощущается как нигде. В этот раз тоже все были мокрыми, но уже в результате проливного дождя, накрывшего в день матча Южную Пальмиру.

Уже на 18-й минуте матча киевляне, воспользовавшись неуверенной игрой на выходе вратаря "Шахтера" Андрея Пятова, смогли вывести на ударную позиции Виталия Буяльского, который с расстояния в пару метров не промахнулся – 1:0. И в первом тайме, и после перерыва "Шахтер" отчаянно пытался отыграться, но тщетно. Как известно, в дождь и на мокром поле обороняться намного легче, чем созидать. Вот и "Динамо" преуспело в разрушении атак донецкой команды, и финальный свисток арбитра оповестил, что Суперкубок Украины в седьмой раз отправляется в Киев.

Суперкубок Украины

"Динамо" – "Шахтер" – 1:0 (Буяльский, 18)

21 июля. Одесса. Стадион "Черноморец". 27 850 зрителей.

Автор: Андрей Танасюк

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Свой среди чужих. Чего ожидать от поединка Усика в МосквеВ погоне за успехом. Зачем предприниматели и политики меняют лакированные туфли на беговые кроссовкиУЕФА: Спасибо Киеву за фантастический финал
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7946
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11677
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8920
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16032
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12089
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19415
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10093
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22602
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 5060
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5978
  1. Украинский актер лишился ноги в ДТП 1886 / 16559
  2. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 1703 / 10276
  3. Ливень в Киеве: машины плавают по затопленным дорогам 1634 / 1852
  4. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 1501 / 1569
  5. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 1109 / 1801
  6. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1000 / 7511
  7. В Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе 807 / 863
  8. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 787 / 16002
  9. Не на белом коне. Как найти любовницу в "Тиндере" 741 / 3614
  10. Спецслужба Трампа проверила подаренный Путиным мяч 554 / 668
  1. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 12 / 1569
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 123588
  3. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 5 / 16002
  4. Цареубийство. Как "ватники" одновременно скорбят по Николаю II и преклоняются перед Сталиным 4 / 1588
  5. Украина добивается у ЕС и США санкций против РФ из-за блокады Азовского моря, - Омелян 3 / 431
  6. Сон — это роскошь. В каких странах спят дольше всего 3 / 2634
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 3 / 1801
  8. На трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария: погибли 10 человек 2 / 3832
  9. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 2 / 7681
  10. В октябре Приват24 откроют для клиентов других банков 2 / 656
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.