Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

После Виталия и Владимира Кличко еще один украинец добился звания абсолютного чемпиона мира по боксу. 31-летнему уроженцу Симферополя Александру Усику для достижения этого грандиозного успеха понадобилось всего 15 поединков на профессиональном уровне. Вдвойне приятно, что наш боксер совершил спортивный подвиг в Москве, победив россиянина Мурата Гассиева.

Победа Усика не была эффектной – свалить соперника на помост разящим ударом не получилось. Но эксперты и предрекали, что в финале дебютного сезона WBSS (Всемирная суперсерия бокса, своего рода Лига чемпионов у мастеров перчатки) нокаута, скорее всего, не будет. Да, 24-летний Гассиев славится как отличный нокаутер, но Усик знал, что с этим делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится

Первые шесть раундов Александр и Мурат особо не рисковали, выжидая ошибки оппонента. Периодически украинец «жалил» соперника, но это были, скорее, чувствительные тычки. Усик блестяще использовал свой главный козырь – скорость, благодаря которой он с легкостью уходил от противника, так и не дав Мурату продемонстрировать силу своих ударов. За весь бой россиянин, которого неистово поддерживали трибуны московского «Олимпийского», смог лишь однажды нанести чувствительный удар Усику. Но – не более того. В последних раундах украинец продемонстрировал еще и отменную функциональную подготовку. Он все с такой же легкостью, как и в дебюте поединка, порхал вокруг Гассиева и жалил, жалил, жалил… И когда гонг известил о завершении поединка, даже слабо разбирающиеся в боксе зрители были уверены, что чемпионом провозгласят именно украинца. И вскоре судьи огласили свой вердикт – звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, четыре пояса (версии WBC, WBO, WBA и IBF) и главный трофей Всемирной суперсерии бокса, Кубок Мохаммеда Али завоевал украинец Александр Усик.

После награждения новоиспеченный украинский абсолютный чемпион мира заявил, что собирается перейти в супертяжелый вес и даже бросил вызов действующему чемпиону мира в этой категории, британцу Тони Белью. Со временем узнаем ответ на вопрос, удастся ли Александру Усику осуществить свою амбициозную мечту.

Автор: Андрей Танасюк