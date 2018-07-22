Победа Усика в Москве приближает нашу победу, - Порошенко

Президент ни секунды не сомневался в успехе украинского боксера

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был уверен в победе боксера Александра Усика, а украинский гимн, прозвучавший в честь победителя в Москве, символизирует борьбу Украины.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал он в Twitter.

Отметим, украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии.

Бой проходил в московском спорткомплексе "Олимпийский". Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

Напомним, бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится.