Гройсман предложит Порошенко дать Усику звание Героя Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить звание Героя Украины боксеру Александру Усику.
Об этом глава правительства написал в Facebook.
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"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев никого в этом мире нет! Предложу президенту присвоить ему звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему герою", – написал премьер-министр.
Напомним, украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии.
Бой проходил в московском спорткомплексе "Олимпийский". Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.