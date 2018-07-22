Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио, получили имена Мирайтова и Сомейти.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Для талисмана Олимпийских игр в Токио было выбрано имя "Мирайтова". Оно основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Это существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр.

Символом Паралимпиады-2020 станет похожее бело-розовое существо по имени "Сомэйти" — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским "so mighty" (такой могучий).

При разработке маскотов огркомитет остановился на сочетании традиционного для современной японской культуры стиля манга и хайтека.

Названия выбрали по результатам голосования, которое проводили с декабря 2017 года по февраль 2018 года среди учащихся младших классов японских школ - как в самой Японии, так и за рубежом.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Напомним, Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026.