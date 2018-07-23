Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России

Теперь, мол, никто не поверит в агрессию России против Украины

В Кабинете министров неодобрительно отозвались о бое Александра Усика в Москве. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - написал Кириленко.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 23, 2018

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман предложит Порошенко дать Усику звание Героя Украины

Напомним, Александр Усик в финале Всемирной боксерской серии стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижение Эвандера Холифилда и О’Нила Белла.