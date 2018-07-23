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Главная » Стиль жизни » Спорт » Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России

Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России

Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России
Фото: twitter.com/sport24_ru

Теперь, мол, никто не поверит в агрессию России против Украины

23.07.18 564
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В Кабинете министров неодобрительно отозвались о бое Александра Усика в Москве. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - написал Кириленко.

Напомним, Александр Усик в финале Всемирной боксерской серии стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижение Эвандера Холифилда и О’Нила Белла.

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