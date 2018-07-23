"Нарисовался" новый соперник Усика

Британец Эдди Хирн, который является промоутером боксера-тяжеловеса Тони Беллью, заявил, что в ближайшее время начнет переговоры о поединке своего подопечного с обладателем кубка Мухаммеда Али украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Boxingscene.

По словам британца, переговоры об организации боя могут начаться уже на следующей неделе. Характерно, что сам Усик после боя в Москве называл Тони Беллью в числе своих будущих соперников.

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"Это была большая победа для Усика. Он по-праву заслужил позицию № 1 в современном боксе. Тони Беллью против Александра Усика - это один из лучших боев, который можно организовать сейчас. Я знаю, что Усик хочет подняться в тяжелый вес, и это точно не помешает сделке. На выходных я говорил с Тони, и он четко дал мне понять свои намерения. Я также связался с командой Усика, и мы продолжим диалог на этой неделе", - сказал Эдди Хирн.

Напоминаем, что украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.