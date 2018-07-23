Динамо в Лиге чемпионов начнет с пражской Славии

В третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с вице-чемпионом Чехии пражской Славией.
Об этом сообщает xsport.ua.
Жеребьевка данного этапа турнира состоялась в швейцарском Ньоне.
Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14 августа. Первый поединок состоится в Праге.
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Остальные пары сложились следующим образом
Стандард (Бельгия) – победитель пары Аякс (Нидерланды) - Штурм (Австрия);
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция);
Славия (Чехия) – Динамо Киев (Украина);
победитель пары ПАОК (Греция) - Базель (Швейцария) – Спартак Москва (Россия);
победитель матча Селтик (Шотландия) - Русенборг (Норвегия) – АЕК (Греция);
Зальцбург (Австрия) – победитель матча Шкендия-79 (Македония) - Шериф (Молдова);
победитель матча Црвена Звезда (Сербия) - Судува (Литва) – победитель матча Легия (Польша) - Спартак Трнава (Словакия);
победитель матча Кукеси (Албания) - Карабах (Азербайджан) – победитель матча БАТЭ (Беларусь) - ХИК (Финляндия);
победитель матча Астана (Казахстан) - Мидтьюлланд (Дания) – победитель матча Динамо Загреб (Хорватия) - Хапоэль Беер-Шева (Израиль);
победитель матча Лудогорец (Болгария) - Видеотон (Венгрия) – победитель матча ЧФР (Румыния) - Мальме (Швеция)
Напомним, Шевченко еще два года будет тренировать сборную Украины.