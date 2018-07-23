"Реал" официально представил 19-летнего украинского вратаря

Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) официально представил 19-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, с которым был заключен 6-летний контракт.
Футболист из луганской "Зари" подписал договор с президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом.
Лунин заявил, что принял решение перейти в мадридский футбольный клуб "Реал", потому что считает победы важнейшей частью спорта.
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"Я очень рад быть здесь. Это лучший клуб в мире, для меня честь стать его частью. Я выбрал мадридский "Реал", потому что победы - самая важная часть спорта, и, как любой профессионал, я хочу выигрывать. Я надеюсь получить больше опыта и становиться сильнее каждый день, потому что я окружен лучшими игроками мира", - цитирует Лунина NEWSru.com.
В сезоне-2017/18 голкипер провел 28 матчей за "Зарю". 23 марта Лунин дебютировал за сборную Украины в матче с Саудовской Аравией (1:1), а в июне сыграл с Албанией (4:1).