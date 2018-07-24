РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался

Всего каких-то полтора года понадобилось Андрею Лунину, чтобы заявить о себе на весь мир и стать самым дорогим вратарем в истории украинского футбола. Как ему это удалось, разбирался Фокус

В свои 19 лет уроженец Красногорска (Харьковская область) Андрей Лунин является игроком сборной Украины и мадридского "Реала", который в мае стал победителем Лиги чемпионов. Испанский клуб заплатил луганской "Заре" за него 8,5 миллионов евро компенсации. Причем эта цифра может увеличиться до 14 миллионов, если Андрей сумеет стать основным голкипером мадридского суперклуба. Фокус разбирался в обстоятельствах головокружительного карьерного взлета талантливого украинского парня.

Украинская вратарская школа традиционно считалась одной из сильнейших в бывшем СССР. Можно вспомнить легендарных Виктора Банникова, Евгения Рудакова, Виктора Чанова… И после развала Советского Союза в нашем футболе появилось несколько вратарей высочайшего класса. Речь, в первую очередь, об Александре Шовковском, который уже в 19 лет демонстрировал свое мастерство в Лиге чемпионов и на долгие годы стал незаменимым в киевском "Динамо" и сборной Украины. А когда СаШо завершил карьеру, то в главной команде страны его достойно заменил Андрей Пятов из "Шахтера".

Летающий Виктор Банников

Но вот что примечательно – все украинские легендарные вратари добивались славы и успеха, выступая за отечественные клубы и за национальную сборную. За 26 лет независимости футбола Украины ни один европейский топ-клуб так и не рискнул выложить круглую сумму за того же Шовковского или Пятова, хотя и они не рвались особо на заработки за границу – в "Динамо" и "Шахтере" этих голкиперов не обижали. В том числе и с точки зрения оплаты труда.

Так что юному Андрею Лунину было на кого равняться. Еще 16-летним его переманили из группы подготовки харьковского "Металлиста" в "Днепр", который активно ангажировал молодых футболистов из разных уголков Украины. Возможно, Лунину пришлось бы очень долго ждать своего звездного часа, но нежданно-негаданно появился шанс проявить себя.

Парень с первых же матчей за днепрян стал демонстрировать не по годам зрелую и хладнокровную игру

А вышло как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Осень 2016 года. Оставшись без финансовых вливаний Игоря Коломойского, "Днепр" превратился из процветающего клуба в довольно унылое зрелище. Опытные игроки из первой команды разбежались, и наставник днепрян Дмитрий Михайленко был вынужден бросать в бой молодых необстрелянных пацанов. Вратари "Днепра" не отличались надежностью, и тренер рискнул доверить защиту последнего рубежа 17-летнему Лунину. И угадал! Парень с первых же матчей за днепрян стал демонстрировать не по годам зрелую и хладнокровную игру. Его заметили и в юношеских сборных Украины, где Андрей тоже вскоре стал основным. В итоге, в первом же сезоне в основе "Днепра" он провел 25 матчей (10 – на "ноль"). Но для дальнейшего прогресса Лунину нужно было переходить в более сильную команду.

Предложение луганской "Зари", которая в последние годы стала одной из ведущих команд страны, подоспело летом 2017-го как нельзя кстати. Ведь наставник луганчан Юрий Вернидуб, среди прочего, славится умением делать шикарную огранку молодым перспективным футболистам. Кроме Лунина, в "Зарю" позвали еще троих молодых игроков из "Днепра", что тоже повлияло на выбор вратаря. Толпой ведь, как известно, и отца легче бить.

Вернидуб сделал ставку на Лунина, а тот сполна отблагодарил тренера за доверие, улучшая свои результаты от матча к матчу. Блестяще проявил себя Андрей и в матчах "Зари" в Лиге Европы, что привлекло к нему внимание многих известных клубов Старого света. А в мае 2017 года подоспел и вызов в главную сборную Украины. Правда, дебютировать в ее рядах Лунину выпало лишь 23 марта 2018-го – в товарищеском матче с командой Саудовской Аравии. На тот момент Андрею было 19 лет и 40 дней, и тем самым он стал самым молодым вратарем в истории нашей сборной.

За всю длинную и славную историю "Реала" лишь 7 иностранных голкиперов примеряли его форму

В тот период слухи уже активно сватали Лунина в один из европейских клубов. Итальянские "Интер" и "Ювентус", испанские "Реал Сосьедад" и "Депортиво" якобы претендовали на украинского гения, но конкретики было негусто. А вот интерес киевского "Динамо" был вполне реальным – "бело-голубые" после выхода Шовковского в отставку так и не смогли до сих пор найти ему хорошую замену.

И вдруг – "Реал"! Один из самых богатых и титулованных клубов мира, признанный ФИФА лучшим в XX веке. Команда, которая чаще других выигрывала Лигу чемпионов – 13 раз. "Сливочные" уже много лет могут позволить себе купить за баснословные деньги любого понравившегося игрока, будь то француз Зинедин Зидан, англичанин Дэвид Бекхэм или португалец Криштиану Роналду. Но вот вратарей в Мадриде любят почему-то доморощенных. За всю длинную и славную историю "Реала" лишь 7 иностранных голкиперов примеряли его форму, да и то лишь едва половина из них пришлась ко двору. Может, и правильный подход в комплектовании, если вспомнить многолетнюю шикарную карьеру Икера Касильяса, который является воспитанником школы "Реала" и тоже был брошен в "мясорубку" больших сражений еще совсем юным.

Андрей Лунин на обложке самого популярного спортивного издания Испании

С цифрой отступных в 8,5 миллионов евро Лунин занял второе место в рейтинге покупных вратарей "Реала". Дороже Королевскому клубу (за "реалистов" традиционно болеют испанские монархи и их домочадцы) обошелся в 2014 году только костариканец Кейлор Навас (10 миллионов), который сейчас и является основным вратарем клуба. Его дублером считается Кико Касилья, но он может покинуть "Реал" в случае покупки у английского "Челси" бельгийского вратаря Тибо Куртуа. И, наконец, третьим голкипером в обойме является Лука Зидан – сын Зинедина Зидана, под чьим руководством "Реал" выиграл последнюю Лигу чемпионов.

По информации испанских СМИ, в аренду отправят Зидана-младшего, а его роль третьего вратаря "Реала" доверят нашему Лунину

И снова обстоятельства складываются в пользу украинца. Несмотря на шестилетний контракт Лунина с "Реалом", многие предрекали, что мадридцы отдадут его в аренду в другую, более слабую команду – ради игровой практики. Но после неожиданного ухода в отставку Зинедина Зидана "сливочных" этим летом возглавил Юлен Лопетеги, который в игроцкую бытность тоже защищал ворота. По инсайдерской информации некоторых испанских СМИ, в аренду отправят, скорее, Зидана-младшего. А вот его роль третьего вратаря "Реала" как раз и доверят нашему Лунину, который очень понравился Лопетеги. Косвенным подтверждением этого слуха стало появление Андрея на днях на обложке самого популярного спортивного издания Испании – Marca. Вряд ли бы такое авторитетное СМИ рискнуло пиарить вратаря, которого "сливочные" со дня на день отдадут в аренду клубу низшего дивизиона. У Marca есть свои надежные информаторы в стане "Реала", и, похоже, что пока Луниным в команде очень довольны.

Кстати, свою роль в переходе Андрея в "Реал" сыграли также рекомендации Педро Хары. Когда-то он тоже был вратарем "сливочных", а в последние годы трудится в штабе сборной Украины в должности тренера голкиперов. Источники Фокуса в национальной команде утверждают, что Педро просто в восторге от игры Лунина и постоянно твердит, что парень способен играть на самом высоком уровне. Дай Бог, чтобы так все и вышло.

А напоследок посочувствуем немного Игорю Коломойскому, к которому вернулся "бумеранг". Несколько лет назад он отказался выплачивать долги по зарплате и премиальным (свыше миллиона евро) испанским тренерам "Днепра" во главе с Хуанде Рамосом, который тоже непродолжительный период работал с "Реалом". Упрямство Игоря Валерьевича привело к тому, что тренеры наябедничали куда надо, "Днепр" был исключен из еврокубков, а затем и вовсе объявлен банкротом. Игроки разбежались кто куда. Так вот, "Заря", которой Лунин достался фактически за бесценок, сделала отличный гешефт на вратаре, продав его за рекордную в истории клуба сумму. А не будь Коломойский упрямцем, то мог бы и сам подсчитывать барыши от продажи топ-игроков.

Как бы то ни было, сам Андрей Лунин в итоге остался в выигрыше. Как и наша национальная сборная, наставник которой Андрей Шевченко видит в новобранце "Реала" отличного сменщика Андрею Пятову.