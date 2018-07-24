Определились 10 номинантов на звание лучший футбольный игрок года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список 10 номинантов на звание лучший игрок 2018 года. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Интерфакс –Украина.
Среди них - капитан французской сборной Антуан Гризманн, игроки сборной Франции Киллиан Мбаппе и Рафаэль Варан, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Хорватии Лука Модрич, капитан сборной Англии Гарри Кейн, капитан сборной Египта Мохаммед Салах, бельгийские полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне.
Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Ливерпуль" недавно приобрел самого дорогого вратаря в истории футбола за рекордные 67 миллионов фунтов.