ФИФА определила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Международная федерация футбола подвела итоги голосования по выбору лучших игроков прошедшего чемпионата мира в России, передает Интерфакс.
Чаще всего болельщики отдавали голоса хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который получил 49% голосов.
Вратарем символической сборной стал бельгиец Тибо Куртуа (19%).
В защиту фанаты выбрали француза Рафаэля Варана, бразильцев Марсело и Тиаго Силву, уругвайца Диего Година.
В линию полузащиты вместе с Модричем попали бразилец Филиппе Коутиньо и бельгиец Кевин Де Брейне.
В нападении символической сборной оказались чемпион мира француз Килиан Мбаппе, англичанин Харри Кейн и португалец Криштиану Роналду.
Напоминаем, что Сборная Франции по футболу стала победителем чемпионат мира-2018.