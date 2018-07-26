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Главная » Стиль жизни » Спорт » Португалия разгромила сборную Украины в полуфинале Евро-2018

Португалия разгромила сборную Украины в полуфинале Евро-2018

Португалия разгромила сборную Украины в полуфинале Евро-2018
Фото: uefa.com

Украинская команда провалила первый тайм

 

26.07.18 159
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Сборная Украины проиграла полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы по футболу со счётом 5:0.

Сокрушительным фиаско обернулся полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы по футболу для сборной Украины. Уже к 32-й минуте матча табло высвечивало унизительные 0:5 для нашей команды 19-летних. Видимо, в перерыве украинцы получили серьезную встряску от тренера Александра Петракова, так как во втором тайме «желто-синие» выглядели заметно лучше. Однако забить хотя бы гол престижа им не удалось. И теперь украинцам светят разве что бронзовые награды турнира, которые они оспарят с неудачником другой полуфинальной пары Италия – Франция.

А ведь как здорово украинцы играли в группе! Победы над сверстниками из Франции (2:1) и Турции (1:0), а также ничья с англичанами вывели нашу команду на первое место. И тут – такая звонкая оплеуха от соотечественников Криштиану Роналду в полуфинале…

И все же выступление украинской команды на чемпионате Европы, если отбросить негативный осадок от матча с португальцами, нельзя назвать плохим. Попасть в квартет лучших команд континента по своему возрасту – это престижно, также завоевана одна из пяти путевок от Европы на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Польше.

Ранее сообщалось, что "Реал" официально представил 19-летнего украинского вратаря.

 Андрей Танасюк

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