"Мариуполь" упустил выездную победу над шведами в Лиге Европы

Всего три минуты не хватило команде из Мариуполя, чтобы отметить начало еврокубковой сессии победой. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинскому клубу выпало играть с крепким шведским "Юргорденом", причем первый матч – в Стокгольме.



До начала игры фаворитом считалась шведская команда. У нее и опыта выступлений на евроарене побольше, да и чемпионат Швеции сейчас в самом разгаре, тогда как в Украине стартовал лишь на прошлой неделе.

Но первыми забили гол именно гости из Украины – на 37-й минуте Яворский удачно замкнул подачу углового удара в исполнении Чурко. Эта неудача лишь подстегнула шведов к более активным действиям. Весь второй тайм они неустанно искали пути к воротам мариупольцев, но гости успешно оборонялись. И лишь на 5-й добавленной к основному времени минуте "Юргорден" смог уйти от поражения – удачно сыграл на опережении Баджи. А через полторы минуты все тот же Баджи мог принести хозяевам поля победу, но на выручку украинцам пришла штанга.



Ответный матч с "Юргорденом" мариупольская команда сыграет 2 августа в Одессе на стадионе "Черноморец". Дело в том, что УЕФА запретил нашему клубу проводить международные матчи в Мариуполе – из-за близости города к зоне военных действий на Донбассе.

Отметим, ранее сборная Украины проиграла полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы по футболу со счётом 5:0.

Андрей Танасюк