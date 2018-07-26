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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Мариуполь" упустил выездную победу над шведами в Лиге Европы

"Мариуполь" упустил выездную победу над шведами в Лиге Европы

"Мариуполь" упустил выездную победу над шведами в Лиге Европы
Фото: dif.se

"Юргорден" лишь в добавленное время смог забить украинцами

26.07.18 29
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Всего три минуты не хватило команде из Мариуполя, чтобы отметить начало еврокубковой сессии победой. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинскому клубу выпало играть с крепким шведским "Юргорденом", причем первый матч – в Стокгольме.

До начала игры фаворитом считалась шведская команда. У нее и опыта выступлений на евроарене побольше, да и чемпионат Швеции сейчас в самом разгаре, тогда как в Украине стартовал лишь на прошлой неделе.

Но первыми забили гол именно гости из Украины – на 37-й минуте Яворский удачно замкнул подачу углового удара в исполнении Чурко. Эта неудача лишь подстегнула шведов к более активным действиям. Весь второй тайм они неустанно искали пути к воротам мариупольцев, но гости успешно оборонялись. И лишь на 5-й добавленной  к основному времени минуте "Юргорден" смог уйти от поражения – удачно сыграл на опережении Баджи. А через полторы минуты все тот же Баджи мог принести  хозяевам поля победу, но на выручку украинцам пришла штанга.

Ответный матч с "Юргорденом" мариупольская команда сыграет 2 августа в Одессе на стадионе "Черноморец". Дело в том, что УЕФА запретил нашему клубу проводить международные матчи в Мариуполе – из-за близости города к зоне военных действий на Донбассе.

Отметим, ранее сборная Украины проиграла полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы по футболу со счётом 5:0.

Андрей Танасюк

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