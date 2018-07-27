Роман с Астаной. Как украинский тренер создает футбольный суперклуб в Казахстане

Этим летом в футбольном клубе "Астана" произошли перемены на тренерском мостике. Болгарин Станимир Стойлов принял приглашение возглавить сборную Казахстана, а на его место был назначен украинец Роман Григорчук. Поклонники "Астаны" приуныли, ведь со Стойловым были связаны наиболее громкие успехи молодого клуба (основан в 2009 году) – четыре подряд чемпионских титула, Кубок Казахстана и два Суперкубка страны. Но самое главное, что летом 2015 года болгарский тренер вывел столичный клуб в групповую стадию Лиги чемпионов, что стало историческим достижением не только для "Астаны", но и всего казахского футбола. Ведь до этого ни один клуб страны на этот уровень не поднимался.

Уже первые игры "Астаны" показали, что с приглашением Григорчука не ошиблись

Но украинский тренер знал, на что шел. И был готов к тому, что в казахской столице его постоянно будут сравнивать со Стойловым. А придавало уверенности Роману Григорчуку собственное тренерское резюме, в котором значится немало ярких побед и достижений. Уже 24 июля он устроил праздник футбольным болельщикам казахской столицы. Команда, ведомая Григорчуком, обыграла на заполненной "Астана-Арене" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов довольно крепкий норвежский "Мидтьюланд" – 2:1, причем победный мяч хозяева забили на последней минуте. И хотя перед возможным попаданием в групповой этап Лиги чемпионов "Астане" предстоит еще ответный матч в Норвегии, а затем встреча с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция), Григорчук уже доказал, что с его приглашением не ошиблись.

Стоит добавить, что казахские СМИ заметили уверенные действия команды под началом нового тренера. "Астана", по их мнению, стала сильнее. В том числе за счет новичков, которые были приглашены Григорчуком. Отмечает пресса и силу духа команды, которая готова сражаться до последней минуты.