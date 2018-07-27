Роман с Астаной. Как украинский тренер создает футбольный суперклуб в Казахстане

Этим летом в футбольном клубе "Астана" произошли перемены на тренерском мостике. Болгарин Станимир Стойлов принял приглашение возглавить сборную Казахстана, а на его место был назначен украинец Роман Григорчук. Поклонники "Астаны" приуныли, ведь со Стойловым были связаны наиболее громкие успехи молодого клуба (основан в 2009 году) – четыре подряд чемпионских титула, Кубок Казахстана и два Суперкубка страны. Но самое главное, что летом 2015 года болгарский тренер вывел столичный клуб в групповую стадию Лиги чемпионов, что стало историческим достижением не только для "Астаны", но и всего казахского футбола. Ведь до этого ни один клуб страны на этот уровень не поднимался.
Уже первые игры "Астаны" показали, что с приглашением Григорчука не ошиблись
Но украинский тренер знал, на что шел. И был готов к тому, что в казахской столице его постоянно будут сравнивать со Стойловым. А придавало уверенности Роману Григорчуку собственное тренерское резюме, в котором значится немало ярких побед и достижений. Уже 24 июля он устроил праздник футбольным болельщикам казахской столицы. Команда, ведомая Григорчуком, обыграла на заполненной "Астана-Арене" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов довольно крепкий норвежский "Мидтьюланд" – 2:1, причем победный мяч хозяева забили на последней минуте. И хотя перед возможным попаданием в групповой этап Лиги чемпионов "Астане" предстоит еще ответный матч в Норвегии, а затем встреча с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция), Григорчук уже доказал, что с его приглашением не ошиблись.
Стоит добавить, что казахские СМИ заметили уверенные действия команды под началом нового тренера. "Астана", по их мнению, стала сильнее. В том числе за счет новичков, которые были приглашены Григорчуком. Отмечает пресса и силу духа команды, которая готова сражаться до последней минуты.
Роман Иосифович Григорчук является уроженцем села Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области. Не удивительно, что лучшие годы Григорчука-футболиста прошли в главной команде областного центра – "Прикарпатье", за которое он наколотил на официальном уровне больше полсотни мячей. Также он поиграл в Австрии, Польше и России, а на родине еще один сезон побегал в криворожском "Кривбассе". Завершил карьеру Григорчук в Латвии, где поначалу был играющим тренером "Динабурга" из Даугавпилса, а затем и утвержден в должности главного.
Что интересно, в самом начале своей тренерской деятельности Григорчук едва не пал жертвой интриг со стороны земляка-украинца. Этот малоизвестный факт из биографии Романа Иосифовича достоин обнародования многие годы спустя. А дело было так. По рекомендации знакомых Григорчук пригласил в "Динабург" опытного украинского форварда (по этическим соображениям не приводим его имени-фамилии), который всего на четыре года был моложе начинающего тренера. Однако новичок, вместо того чтобы забитыми голами благодарить Григорчука за доверие, выбрал другой путь – стал плести интриги против тренера и настраивать против него команду. Видимо, сам хотел занять место наставника "Динабурга". Однако руководство клуба быстро разобралось, что к чему, и смутьян был изгнан из коллектива. Впоследствии он и сам стал тренером, вот только об успехах Григорчука ему только мечтать и приходится.
Именно в Латвии украинский тренер заявил о себе во весь голос. Возглавив в 2004 году клуб "Вентспилс", Григорчук трижды приводил его к чемпионству и дважды побеждал в Кубке Латвии. Логично, что в этот период украинца признавали лучшим тренером страны. Но этого уже было мало для амбициозного Григорчука. Он вернулся на родину и в октябре 2009 года возглавил "Металлург" из Запорожья, и менее чем за год сделал из него крепкого середнячка чемпионата Украины, который умудрялся мотать нервы и "Динамо", и "Шахтеру".
В ноябре 2010 года Григорчук, хотя и имел "вкусные" предложения из Казахстана и России, согласился возглавить выступавший тогда в первой лиге одесский "Черноморец". И по итогам сезона вернул команду в элитный дивизион. Дальше – больше. Сезон-2011/2012 "Черноморец" завершил на девятом месте, а уже в следующем поднялся на шестую позицию и вышел в финал Кубка Украины, что дало команде право выступить в Лиге Европы. И одесситы с Григорчуком смогли навести там шороху! Были сняты скальпы с грандов бывшего югославского футбола – белградской "Црвены Звезды" и загребского "Динамо", а на выезде сенсационно обыгран очень сильный голландский ПСВ.
И лишь в 1/16 финала "Черноморец" не смог сломить сопротивление мощного французского "Лиона", да и то судьбу матча решил гол, забитый в самой концовке.
После Революции Достоинства мнимое благополучие украинского футбола рухнуло, словно карточный домик. Многие олигархи, а среди них и владелец "Черноморца", экс-регионал Леонид Климов, отказались спонсировать или существенно урезали бюджеты подшефных им футбольных клубов. Когда Григорчук понял, что больше никаких перспектив в Одессе у него нет, то принял осенью 2014 года приглашение азербайджанской "Габалы".
Переезд из гламурно-курортной Одессы в 13-тысячный азербайджанский райцентр вовсе не смутил Григорчука, который прихватил с собой не только своих ассистентов, но и двух кандидатов в сборную Украины – Дмитрия Безотосного ("Черноморец") и Виталия Вернидуба ("Заря"). У клуба были деньги и высокие амбиции, а это очень важные составляющие в работе любого тренера. Григорчук не подвел и здесь. За четыре сезона "Габала" по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также дважды добиралась до финала Кубка страны. Кроме того, украинский тренер дважды выводил команду в групповой этап Лиги Европы, и команда отнюдь не выглядела там поставщиком очков для грандов. Григорчук стал любимцем местных болельщиков, а однажды даже пожаловал на пресс-конференцию, напялив на голову популярную у мужчин народов Закавказья кепку-"аэродром".
И вот – новый вызов. Переезд из богатого райцентра в столицу Казахстана, где уже который год мечтают о суперклубе, который сможет не только задвинуть на второй план "Кайрат" из Алма-Аты (главный соперник "Астаны" на национальном уровне), но и ежегодно выступать в Лиге чемпионов. И в этом плане амбиции руководства клуба и Романа Григорчука полностью совпадают. Свое умение решать высокие задачи тренер доказал везде, где бы ни работал. Есть уже и первые успехи в "Астане".
А тем временем многие украинские болельщики в соцсетях и комментариях к новостям о Григорчуке уже долгое время недоумевают – почему такого знатного тренера упорно игнорируют на родине? Ответ можно превратить в долгую дискуссию, но история Романа Иосифовича отнюдь не уникальна. Ведь тысячи украинских специалистов (и не только спортивных), не востребованных в родной стране, смогли добиться успеха за ее пределами. К сожалению, в Украине за 26 лет независимости так и не научились ценить ни золотые руки, ни блестящие умы. Поэтому лучшие представители нации и вынуждены искать счастья в других странах. И зачастую дорогу назад уже не ищут…