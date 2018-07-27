Лучшая теннисистка Украины отказалась участвовать в турнире в России

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup, который проходит в российской столице.
Об этом рассказал директор турнира Александр Островский, сообщает championat.com.
"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой было принято решение в Россию не лететь", - сказал он.
Отметим, в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации украинка Свитолина занимает пятую строчку.