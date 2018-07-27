Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Футболист сборной Португалии, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приговорен к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, но за решетку не попадет.

Об этом сообщает El Mundo.

По условиям сделки, в обмен на признание себя виновным и выплату штрафа размером в 19 миллионов евро Роналду будет назначен лишь условный срок.

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Португальца обвиняли в создании бизнес-структуры, с помощью которой он скрывал неуплату налогов.

Напомним, суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения за вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки.