Модель Кайли Дженнер зарабатывает в instagram больше Роналду

Месси только девятый

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду зарабатывает не только на фирменной одежде. Приличный доход футболисту приносит активность в социальных сетях. Криш получает 640 тысяч за один пост в инстаграме.

Больше португальца получают только модель Кайли Дженнер (853 тысячи евро) и певица Селена Гомес (682 тысячи), сообщает сервис Hopper HQ.

В первую десятку рейтинга вошли нападающий ПСЖ Неймар (восьмое место, 512 тысяч евро) и форвард Барселоны Лионель Месси (девятое место, 426 тысяч).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

В топ-20 рейтинга вошли семь футболистов, которые расположились выше других спортсменов. Боец Конор Макгрегор занял 16-е место, боксер Флойд Мэйуэзер – 19-е.

Отметим, после перехода Роналду в Ювентус, на аккаунт клуба в инстаграме подписались 1,4 млн новых фолловеров. Твиттер стал популярнее на 1,1 млн подписчиков, фейсбук – на 500 тысяч.

Напомним, Роналду в Ювентусе будет зарабатывать 1 евро в секунду.