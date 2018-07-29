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Видео Погибла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам

<span class="label red">Видео</span> Погибла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам
Фото: Se og Hør

Вибеке Скофтеруд было 38 лет

29.07.18 237
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На острове возле норвежского города Арендал во время катания на гидроцикле погибла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд.

Об этом сообщает Olympic Channel.

Лыжницу из Норвегии Вибеке Скофтеруд объявили пропавшей без вести в ночь на воскресенье. Сегодня в 11 часов утра ее нашли мертвой на острове возле норвежского города Арендал.

Полиция округа Агдер сообщает, что рядом лежал гидроскутер, на котором, по предположениям следователей, она попала в аварию. 

Отметим, 38-летняя Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года. На ее счету два золота, серебро и бронза чемпионатов мира. В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.

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