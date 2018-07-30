Исполком Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) решил отстранить от участия во всех официальных мероприятиях легкоатлета Антона Грабовского.

Отстранение сроком 6 месяцев вступило в силу с 22 июля 2018 года, сообщает пресс-служба федерации.

По заявлению ФЛАУ причиной отстранения Грабовского стало неэтичное поведение спортсмена по отношению к поставщику экипировки украинской сборной, следствием которой стали репутационные потери федерации.

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Поступок Грабовского поставил под угрозу контракт ФЛАУ с компанией-поставщиком и интересы легкоатлетов сборной.

Сам спортсмен сообщил, что выложил в Instagram несколько своих снимков, сопроводив их комментариями относительно качества экипировки, однако нецензурных выражений и хамства при этом не использовал, уточняет "Матч ТВ".

Грабовский на своем Youtube-канале разъяснил ситуацию.

Он дал понять, что не согласен с решением ФЛАУ, но попросил фанатов не переживать, так как в период дисквалификации пропустит только одни соревнования – чемпионат Европы по кроссу, на котором не планировал выступать.

Кроме этого Грабовский заявил, что на самом деле форма ему понравилась, несмотря на то, что он получил только 6 наименований из 22 возможных. Также атлет не нашел подтверждение утверждения ФЛАУ, что "уважение к национальной форме входит в обязанности спортсмена как члена Федерации легкой атлетики Украины". По словам Грабовского, такого пункта среди обязанностей атлетов нет.

Грабовский также призвал остальных украинских спортсменов смело выражать свое мнение и оставаться личностями.

Отметим, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций включила Украину в группу А, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга.