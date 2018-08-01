Россиянки войдут в состав сборной Украинки по биатлону

Три российские биатлонистки с нового сезона будут выступать за сборную Украины.

Об этом заявил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в комментарии на официальной странице сайта Biathlon.com.ua в Facebook.

За юниорскую сборную Украины выступят Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.

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По словам Брынзака, сейчас биатлонистки ожидают получения украинского гражданства.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит", - заявил Брынзак.

Напомним, против Союза биатлонистов России продлили санкции.