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Главная » Стиль жизни » Спорт » В России не подтвердили уход трех биатлонисток в сборную Украины

В России не подтвердили уход трех биатлонисток в сборную Украины

В России не подтвердили уход трех биатлонисток в сборную Украины
Фото: Крым.Реалии

Процесс смены спортивного гражданства очень простой

02.08.18 35
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В Союз биатлонистов России (СБР) не поступали документы о смене гражданства трех российских спортсменок на украинское, заявил пресс-секретарь СБР Константин Бойцов.

На сегодняшний день в Союзе биатлонистов России нет официальных документов о переходе Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко", - сказал Бойцов в эфире телеканала"Россия-24" (ВГТРК), сообщает Интерфакс.

По словам Бойцова, процесс смены спортивного гражданства очень простой, СБР пытается помочь спортсмена реализовать себя". Когда в союз поступают документы о смене гражданства от федерации другой страны или международной федерации, собирается правление союза и решает, разрешать ли спортсмену выступать за сборную другой страны.

20-летняя Рассказова - член юниорской сборной России, она участвовала в юниорском чемпионате мира, побеждала на российских юниорских стартах. В юниорском рейтинге СБР она занимала 11-е место. Так как она выступала за российскую команду на международных стартах, Рассказова сможет выступать за Украину только после обязательного карантина или с согласия Союза биатлонистов России.

Екатерина Бех, которой 20 лет исполнится 19 августа, привлекалась к участию в юниорском Кубке IBU. К середине декабря она сможет выступать за сборную Украины без всяких ограничений.

18-летняя Оксана Москаленко в рейтинге СБР среди девушек занимала по итогам сезона 15-е место, сильнейшей в своем возрасте никогда не была.

Напомним, ранее сообщалось, что Бех, Рассказова и Москаленко выразили желание выступать за сборную Украины, они уже приняли участие в юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Их документы находятся в стадии оформления.

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