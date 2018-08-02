Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца

Уже многие годы в Украине длится футбольная война между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", в которую вовлечены политики, президенты клубов, тренеры, футболисты, журналисты и болельщики. Почему она началась и к каким последствиям привела, разбирался Фокус

Раскол исторический

Как известно, у сильных и успешных личностей всегда есть завистники и недоброжелатели. То же касается и футбола. Взять киевское "Динамо", которое вошло в историю как самый титулованный клуб СССР. Да, многолетний флагман советского футбола добыл немало ярких побед, которым радовались и в УССР, и в других республиках.

Однако расцвет "Динамо" оказался тесно связанным с первым секретарем Компартии Украины Владимиром Щербицким, который с 1972-го по 1989 год руководил республикой. Он был главным болельщиком клуба и оказывал ему поддержку на всех уровнях. Футболисты и тренеры "Динамо" были обеспечены и квартирами, и машинами, и дачами, и деньгами, и дефицитными товарами. Кроме того, вся футбольная Украина работала на "Динамо". И это отражалось не только при комплектации команды, которую из года в год пополняли лучшие игроки других украинских клубов – "Шахтера", "Черноморца", "Карпат", "Днепра", "Металлиста" и других. Иногда речь шла и о "договорняках", когда другим украинским клубам, участвующим в чемпионатах СССР, приходилось по указке свыше отдавать очки главной команде республике.

Владимир Щербицкий на Республиканском стадионе

В те времена за победу начислялось два очка, за ничью одно. Поэтому в Киеве другие клубы СССР систематически проигрывали, а в родных стенах имели право добыть почетную ничью, изредка – победу, если "Динамо" на тот момент очковая помощь уже не нужна была. Таким образом, когда в чемпионате СССР участвовало в среднем 5-6 украинских клубов, то у "Динамо" со старта турнира было 15-18 очков гарантированных очков. Несколько раз бунтовали по этому поводу игроки "Шахтера", которые шли наперекор пожеланиям из Киева и, вопреки ожиданиям, давали бой любимой команде Щербицкого. По крайней мере, об этом часто говорят в своих интервью ветераны донецкого клуба, заставшие те времена. Возможно, именно тогда и зародилась в Донецке неприязнь к "Динамо", которое, вдобавок, забирало в свои ряды лучших игроков дончан. Анатолий Коньков, Виктор Чанов, Сергей Ребров – эти воспитанники "Шахтера" стали настоящими звездами в "Динамо".

Раскол президентский

Можете смело рассмеяться в лицо человеку, который вздумает убеждать вас в том, что спорт, и в особенности футбол – вне политики. Игра миллионов давным-давно политизирована, в той или иной степени. На нем пиарятся все: от провинциальных депутатов и до президента страны. В наших же реалиях это принимает порой совсем уродливые формы. Например, любой болельщик с уверенностью скажет, что с 90-х годов кандидатов на должность президента Федерации футбола Украины (ФФУ) утверждают на Банковой.

В 90-х "Динамо" продолжало удерживать статус топ-клуба Украины, раз за разом добывая чемпионство. Но все изменилось, когда в 1996 году президентом "Шахтера" стал Ринат Ахметов. По мере роста его капиталов увеличивались и инвестиции в главную команду региона.

Приглашались известные тренеры и футболисты из-за рубежа, выплачивались огромные гонорары игрокам. Как раз в то время донецкие "князи" стали активно промывать мозги местному населению. Мол, Донбасс кормит всю Украину, а Киев нас нещадно грабит. Ну а любителям футбола навязали образ врага в лице "Динамо" и конкретно его президента Григория Суркиса. Дескать, он, пользуясь расположением Леонида Кравчука, а позже и Леонида Кучмы, творит беспредел в отечественном футболе. Например, "душит" конкурентов "Динамо" подконтрольными ему футбольными судьями. Вопли "Суркис все купил!" особенно усилились, когда президент "Динамо" передал свой пост брату Игорю и возглавил вначале Профессиональную футбольную лигу, а впоследствии стал шефом национальной федерации.

Протокольное рукопожатие

При этом на публике Суркис и Ахметов вели себя вполне по-джентльменски и даже не скупились на комплименты в адрес друга. Но люди из их окружения уверяют, что на самом деле Григорий Михайлович и Ринат Леонидович испытывают по отношению друг к другу неприязнь как минимум.

Раскол командный

Уже и ветераны донецкого "Шахтера", выступавшие в донецком клубе в конце 90-х – начале нулевых, не стесняются признаваться в СМИ в том, что их накручивали в то время, приучали ненавидеть "Динамо". Велась ли подобная политика в киевском клубе? Целенаправленно – вряд ли, но, как известно, ненависть способна породить только ненависть. Поэтому с каждым годом нелюбовь игроков "Динамо" и "Шахтера" только усиливалась.

И это находило свое отражение в очных поединках "Динамо" и "Шахтера". Грубая игра, удаления, драки, неприличные жесты и жесткие высказывания в адрес соперников – все это давно стало нормой для битв украинских топ-клубов. А еще соперники не стеснялись финансово стимулировать соперников конкурента, чтобы те отбирали у него очки. Такая практика вроде как и не запрещена международными футбольными законами, но и не приветствуется. Однако в украинских условиях на протяжении долгих лет "Шахтер" то и дело обещал большие премиальные соперникам "Динамо", тем же занимался время от времени и киевский клуб.

Игроки "Шахтера" передают "привет" "Динамо"

А когда футболисты освоили интернет и модные гаджеты, то стало нормой троллить друг друга в соцсетях. Скажем, многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна несколько лет назад прямо в самолете спел с одноклубниками песенку с такими словами: "Динамо", "Динамо" – на х… ты нам надо!" Разумеется, это вызвало справедливый гнев как болельщиков, так и футболистов "бело-синих". Не были ангелами и динамовцы. Скажем, поклонники "Шахтера" никогда не забудут, как динамовец Денис Гармаш на "Донбасс-Арене" показал фанатским секторам "Шахтера" согнутую в локте руку – международный обидный жест, не нуждающийся в переводе.

Печально, но в результате этой междоусобной очень сильно пострадала сборная Украины. Приезжая в расположение национальной команды, парни из Киева и Донецка косо посматривали друг на друга. А когда в команде образуются группировки – добра не жди. И хотя тренеры сборной всячески пытались наладить микроклимат в команде, прохладца в отношениях игроков "Динамо" и "Шахтера", приглашаемых под знамена команды N1 страны, присутствует и по нынешний день.

Раскол болельщицкий

Понятно, что в результате подобных отношений сильно испортились и отношения между болельщиками обоих клубов. Еще с советских времен и по нынешний день фанаты "Динамо" называют игроков и поклонников "Шахтера" не иначе как "кроты", намекая на подземный характер работы шахтеров. А в Донецке давным-давно прозвали своих недругов "ментами", намекая на то, что в советское время "Динамо" находилось под патронатом МВД. Нередко встречается и оскорбительное прозвище "сурки", намекающее на фамилию братьев Григория и Игоря Суркисов.

Слава Богу, что вражда болельщиков "Динамо" и "Шахтера" не спровоцировала за многие годы противостояния каких-то масштабных столкновений между ними, хотя небольшие локальные стычки имели место.

А когда на Донбассе начались боевые действия, много фанатов "Динамо" ушло на фронт в составе добробатов. Болельщики "Шахтера" воюют по обе стороны баррикад. В 2014 году лидеры фанатских группировок всех украинских клубов договорились о перемирии – мол, не время грызть глотки друг другу перед лицом угрозы "русского мира". Прекрасный ход, но… Периодически в сеть просачиваются фото и видео, как во время матчей "Шахтера" (особенно международных) на секторах с его болельщиками разворачивают флаги ДНР. Что касается "Динамо", то клуб неоднократно штрафовали за то, что его ультрарадикальные фанаты (или попросту ультрас) позволяют себе использование нацистской символики во время матчей.

Раскол медийный

Конечно же, в эту футбольную войну так или иначе вовлечены и популярные в стране медиа-ресурсы. По одну сторону баррикад – подконтрольные Ринату Ахметову телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", газета "Сегодня", сайт "Террикон" и другие. Им противостоят программа "ПроФутбол" (выходит на канале "2+2", подконтрольном Игорю Коломойскому), еженедельник "Футбол", популярный сайт "Динамо" Киев от Шурика" и ряд других ресурсов.

Возможностей вести успешную информационную войну намного больше у "Шахтера", что и понятно – Ринат Ахметов в разы богаче братьев Суркисов. Например, программа "Футбольный уик-енд" (телеканал "Украина") сумела привлечь несколько лет назад в качестве эксперта Виктора Леоненко. Болельщики "Динамо" уже и не вспоминают, что в 90-е годы уроженец Тюмени был звездой нападения их команды, трижды признавался лучшим футболистом Украины. Виктор Евгеньевич регулярно (порой и довольно жестко) критикует свой бывший клуб и его руководство, за что его ненавидят многие поклонники "Динамо".

А вокруг "Динамо" сплотились, в основном, журналисты, являющиеся уроженцами Киева или выходцы с Западной Украины. Так и живут два медиа-лагеря, периодически постреливая друг в друга едкими сюжетами и статьями.

Раскол трофейный

Даже после вынужденного переезда из Донецка в Киев "Шахтер" не стал слабее. Команда проводила свои домашние матчи то во Львове, то в Киеве, но основные ее силы сосредоточены именно в столице и пригородах. Например, академия "Шахтера" уже несколько лет как приписана к Счастливому, что на полдороге между Киевом и Борисполем.

Что касается достижений на национальном уровне, то пока что перевес на стороне "Динамо" – 15 чемпионских титулов против 11, добытых "Шахтером" (причем первый – только в 2002 году). Зато у дончан в коллекции на один Кубок Украины больше, чем у заклятого врага – 12. Суперкубов страны тоже больше у "горняков" – счет 8:7 в их пользу.

Недавно в Одессе "Динамо" и "Шахтер" открыли футбольный сезон матчем за Суперкубок, и в упорной борьбе он достался киевлянам (1:0). А в пятницу, 3 августа в 19.00 на поле столичного НСК "Олимпийский" непримиримые соперники встретятся вновь, но уже в рамках чемпионата Украины. И есть предчувствие, что и на этот раз мы увидим футбол больших эмоций и нервов. Это уже фирменная черта украинского "классико", как часто называют спортивные СМИ матчи киевлян и дончан, проводя параллели с Испанией, где футбольная гордость сепаратистски настроенной Каталонии – "Барселона" – ведет борьбу со столичным "Реалом".