Модрич стоит 750 млн евро, - президент Реала

Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес назвал сумму, за которую готов отпустить в другой клуб хорватского полузащитника Луку Модрича.

"Единственная возможность приобрести Модрича – заплатить за него 750 миллионов евро", - сказал Перес, слова которого приводит Интерфакс со ссылкой Marca.

Перес заявил об этом в связи с тем, что появилась информация, буто Модрич согласился перейти в итальянский Интер.

Отметим, Лука Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. С тех пор в составе мадридского клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат Испании и Кубок Испании.

Напомним, на чемпионате мира-2018 в России он был капитаном сборной Хорватии, в ее составе провел два гола (один – с пенальти) и сделал одну голевую передачу. Хорватия дошла до финала ЧМ, где уступила Франции (2:4), а Модрич был признан лучшим игроком турнира.