Футбольный клуб "Мариуполь" сумел пройти шведский "Юргорден" по сумме матчей во втором квалификационном раунде Лиги Европы, пишет Sport.ua.
После выездной ничьи 1:1 с таким же счетом команды завершили и основное время ответной игры, а в экстра-тайме Фомин точным ударом с пенальти принес "Мариуполю" победу.
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В следующем раунде "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Бордо" – "Вентспилс".
"Мариуполь" – "Юргорден" – 2:1.
Голы: Пихаленок, 63, Фомин, 97 (с пенальти) - Баджи, 78
"Мариуполь": Худжамов - Белый (Чоботенко, 106), Яворский, Быков - Полегенько, Мишнев, Пихаленок, Тищенко (Кирюханцев, 111), Демири (Дава, 116) - Чурко (Вакула, 72), Фомин.
"Юргорден": Исакссон - Ларссон (Андерссон, 106), Йоханссон, Ольссон, Аугустинссон - Ринг (Даниельсон, 101), Карлстром (Уокер, 99), Ульвестад, Радетинац (Кошица, 89) - Баджи, Мрабти.
Предупреждения: Фомин, Пихаленок - Баджи, Аугустинссона, Карлстром, Ольссон, Ульвестад, Мрабти.
Отметим, ранее сборная Украины проиграла полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы по футболу со счётом 5:0.