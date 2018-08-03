Арбитр Юрий Можаровский был вынужден прервать поединок на несколько минут

В начале второго тайма матча киевского "Динамо" с "Шахтером" болельщики киевлян забросали газон туалетной бумагой и вывесили баннер "пидитриться своим регламентом".

Арбитр Юрий Можаровский был вынужден прервать поединок на несколько минут.

Перед началом матча фанаты киевского Динамо анонсировали эту туалетную акцию. Они считают, что решение ФФУ стали не дороже туалетной бумаги.

В своем письме киевляне перечислили 12 противоречивых решений ФФУ: назначение Павелко и.о. президента ФФУ с нарушением регламента, назначение в КДК ФФУ людей, которые не работали в футбольной сфере, безнаказанность "Мариуполя" и "Горняк-Спорта" за договорной матч.

Кроме того, в списке фанатов киевлян: техническое поражение "Полтавы" в Кубке против "Шахтера" из-за плохого поля, попадание "Вереса" в УПЛ не по спортивному принципу, увеличение наказания "Динамо" за поведение фанатов во время Суперкубка-2017 после апелляции, мягкое наказание игроков и тренеров "Шахтера" за нападение на арбитра после матча с "Зарей", учет 6 месяцев игровой карьеры Срны в срок 17-месячной дисквалификации за допинг, прощение Бернарда за неприличный жест в сторону фанатов "Динамо", обвинения Цыганкова в симуляции после фола Веллингтона Нема в последнем туре прошлого чемпионата, допуск стадиона "Десны" к участию в УПЛ, мягкое наказание Исмаили за удар соперника в лицо.

Напомним, Фокус разбирался, почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца.