Столичное "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в матче украинской Премьер-лиги.

На 64 минуте встречи, которая проходила на НСК "Олимпийский" гол забил игрок киевской команды Беньямин Вербич.

Морозюк подал штрафной с левого фланга, Вербич выиграл борьбу в воздухе и пробил в правый угол. Пятов был близок к тому, чтобы зафиксировать мяч, но все же не смог - 1:0.

Отметим, что перед началом матча хозяева, не пожали руку форварду дончан Жуниору Мораесу, который ранее выступал в составе столичного клуба.

Кроме того, главный судья встречи Юрий Можаровский в начале второго тайма удалил тренера по физподготовке горняков Педро Морейру. Это случилось сразу после акции с туалетной бумагой.

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