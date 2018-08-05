В следующем году Украина примет чемпионат Европы по прыжкам в воду

В воскресенье, 5 августа, Европейская лига плавания выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

Соревнования пройдут в столичном центре водных видов спорта "Лико".

" Европейская лига плавания предоставила Украине право проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду 2019 в Киеве, в Центре спорта "Лико", - написал он.

Напомним, в 2017 году соревнования по прыжкам в воду также прошли в Киеве. На них Украина заняла 2-е место с 10 медалями.