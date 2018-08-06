Катар получил право проведения ЧМ-2022 благодаря сговору, - Блаттер

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что члены исполнительного комитета ФИФА, выбирая место проведения чемпионата мира — 2022, проигнорировали сообщения о невозможности проведения турнира в Катаре.



Блаттер, покинувший ФИФА в 2015 году из-за коррупционного скандала, написал об этом в книге «Моя правда» (Ma Vérité), сообщает The Times.

Издание описывает книгу футбольного чиновника как попытку выступить в защиту тех 17 лет, что он провел в руководстве ФИФА.



Экс-глава ФИФА пишет, что никто из исполнительного комитета организации не читал детальный доклад инспекции по странам-кандидатам на проведение ЧМ-2022, так как все заранее определились с выбором. "Если бы мы тщательно его прочитали [доклад], мы бы поняли, что проводить чемпионат мира в Катаре нельзя", — приводит Times цитату из книги.



Более того, Блаттер утверждает, что победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини. По словам Блаттера, Платини рассказал ему по телефону о том, что он принял решение по голосованию во время ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году. Платини отрицал эту информацию.

"Я не знаю и не хочу знать, есть ли связь между тем, что Катар получил право на проведение чемпионата мира и дальнейшими событиями", — пишет Блаттер, упоминая то, что катарцы потратили миллиарды во Франции на авиационные контракты и на покупку футбольного клуба Пари Сен-Жермен.



Отметим, ранее The Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Катару удалось заполучить право проведения ЧМ-2022 благодаря кампании черного пиара против конкурентов страны. Кампания проводилась для того, чтобы создать впечатление отсутствия широкой поддержки проведения турнира в других странах. Катарская сторона все обвинения отрицала.​

Напомним, бывшего генсека ФИФА Швейцария подозревает в мошенничестве.