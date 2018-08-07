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Главная » Стиль жизни » Спорт » За 19-летнего украинского футболиста хотят 15 млн евро

За 19-летнего украинского футболиста хотят 15 млн евро

За 19-летнего украинского футболиста хотят 15 млн евро

Форвард «Днепра-1» Владислав Супряга заинтересовал суперклубы

07.08.18 298
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Президент футбольного клуба «Днепр-1» Юрий Береза опроверг слухи, что 19-летний форвард команды и юношеской сборной Украины Владислав Супряга перешел за один миллион евро в киевское «Динамо»

«Он не продается. А если Супряга и в самом деле интересен европейским топ-клубам (по слухам, нападающего хотели видеть у себя английский «Манчестер Сити», итальянская «Рома», «Аякс» из Нидерландов – Прим.ред.), то пусть раскошеливаются на 15 млн евро. За меньшие деньги мы не видим смысла отпускать Супрягу. Его ровесник и бывший товарищ по команде Лунин перешел в «Реал» за 10 млн евро без учета различных бонусов. Так почему же мы должны отпускать Влада за мизерную компенсацию, пусть даже в «Динамо»? Все переговоры о его продаже начинаются с цифры в 15 млн евро, а все остальное – догадки троллей из соцсетей», -- заявил Береза на своей страничке в Facebook.

Чем славен этот юный футболист, что за него правят такие большие деньги? Владислав Супряга считается одним из самых талантливых игроков Украины и вполне может вырасти в большую звезду. В свои 19 лет он является лидером юношеской сборной Украины, с которой этим летом дошел до полуфинала чемпионата Европы. Якобы на этом турнире и стал предметом пристального внимания скаутов ряда европейских клубов. Также Супряга – основной игрок своего клуба «Днепр-1», которому он помог пробиться из второй лиги в первую.  И все же 15 млн евро, по мнению экспертов, явно завышенная цена для молодого футболиста, у которого еще вся карьера впереди. Похоже, руководство «Днепра-1», после того как на горизонте замаячил потенциальный покупатель Супряги, решило «накрутить» на него цену.

Сам Владислав также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он подписал контракт с «Динамо». Футболист сообщил, что наслышан об интересе киевлян, но никаких соглашений с ними не подписывал.

Андрей Танасюк

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