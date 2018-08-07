В Праге "Динамо" поддержат больше тысячи фанатов

Более тысячи фанатов будут поддерживать киевское "Динамо" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится в Праге, сообщает сайт "Динамомания".
Напомним, что за выход в следующий раунд турнира киевская команда померяется силами с чешской "Славией". Первый матч состоится на выезде во вторник, 7 августа, в 20.30 по киевскому времени. Пражская "Эден Арена" вмещает 21 тысячу зрителей и, как сообщает издание, не все поклонники киевлян смогли приобрести билеты. Дело в том, что квота киевского клуба (1095 билетов) была выкуплена довольно быстро, и это при средней цене билета 40-50 евро.
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Ответный матч между "Динамо" и "Славией" будет сыгран 14 августа в Киеве на поле НСК "Олимпийский". В случае успешного преодоления чешского барьера киевская команда за выход в групповую стадию Лиги чемпионов скрестит шпаги с победителем пары "Аякс" (Нидерланды) – "Стандард" (Бельгия).
Андрей Танасюк