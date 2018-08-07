Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт присоединился к футбольному клубу "Сентрал Кост Маринерс", который выступает в высшем дивизионе Австралии. Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Госфорд (штат Новый Южный Уэльс).

При этом уточняется, что самый быстрый человек планеты (так часто называют Болта за его сумасшедшую скорость, – прим. ред.) подписал с клубом так называемый "тренировочный" контракт, причем бессрочный. Это означает, что Усэйн сможет полноценно тренироваться с первой командой "Сентрал Кост Маринерс", когда сам того пожелает, но выступать за нее в профессиональных соревнованиях не сможет. Хотя в клубе не исключают и такой возможности, но об этом можно будет говорить после того, как Болт произведет необходимое впечатление на тренеров команды.

Ранее 31-летний легкоатлет с мировым именем неоднократно озвучивал свое желание попробовать силы в профессиональном футболе. И даже кое-что предпринял в этом направлении. Например, он тренировался уже с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, а также с норвежской командой "Стремсгодсет". И хотя футболиста из него там так и не "слепили", но Болт не теряет надежды.

"Я всегда мечтал играть в футбол на профессиональном уровне. Однажды сбудется и эта моя мечта. Нет ничего невозможного", -- цитирует ямайского легкоатлета пресс-служба австралийского клуба.

Андрей Танасюк