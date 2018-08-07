Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Спорт » Динамо упустило победу над Славией в Праге

Динамо упустило победу над Славией в Праге

Динамо упустило победу над Славией в Праге
Фото: legalbet.ru

Киевская команда стартовала в Лиге чемпионов с ничьей в гостях

07.08.18 40
000

Киевское «Динамо» на пятой добавленной к основному времени минуте упустило победу в Праге над местной «Славией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Польский защитник киевлян Томаш Кендзера грубо сыграл в своей штрафной, и арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей. Игрок «Славии» Йозеф Хюсбауэр пробил неотразимо по воротам Дениса Бойко, и к радости местной публики, спас ничью в матче – 1:1.

А до этого удача сопутствовала команде из Киева. Она грамотно оборонялась, а при случае и сама создавала остроту у ворот пражской команде. На 82-й минуте удача улыбнулась словенскому полузащитнику гостей Беньямину Вербичу, который в штрафной площади «Славии» расторопно откликнулся на острую передачу Сергея Сидорчука и вывел «Динамо» вперед – 1:0. Но удержать этот счет подопечным Александра Хацкевича не удалось.

Тем не менее, «Динамо» сохраняет неплохие шансы пройти по сумме двух матчей чешскую команду. Нулевая ничья в Киеве или победа даже с минимальным счетом выведет киевлян в следующий раунд. Ответный матч со «Славией» динамовцы сыграют 14 августа в Киеве на поле НСК «Олимпийский». 

Андрей Танасюк

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Легкоатлет Болт перешел в футбольный клуб из АвстралииВ Праге "Динамо" поддержат больше тысячи фанатовЗа 19-летнего украинского футболиста хотят 15 млн евро
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13118
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10377
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11393
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20238
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12831
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 25832
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13666
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25628
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5656
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14527
  1. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 3773 / 4030
  2. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 3454 / 6866
  3. Американец выжил после того, как его обезглавили 3365 / 3693
  4. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 2285 / 2619
  5. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 2035 / 2145
  6. Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский 1433 / 1591
  7. Выборы ромского барона на Закарпатье закончились массовой дракой 1375 / 1665
  8. В Каменском вице-мэр умер после прогулки на велосипеде (Обновлено) 1373 / 1537
  9. Драка в Одессе. Что ждет подростков, избивших сверстницу 1324 / 2881
  10. Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр 1272 / 1528
  1. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 13 / 4030
  2. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 6 / 3462
  3. Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время 5 / 1045
  4. Трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня, - Данилишин 4 / 1392
  5. В Каменском вице-мэр умер после прогулки на велосипеде (Обновлено) 4 / 1537
  6. Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине" 4 / 798
  7. Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский 4 / 1591
  8. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 4 / 6866
  9. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 4 / 4565
  10. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 4 / 71692
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.