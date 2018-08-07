Динамо упустило победу над Славией в Праге

Киевское «Динамо» на пятой добавленной к основному времени минуте упустило победу в Праге над местной «Славией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Польский защитник киевлян Томаш Кендзера грубо сыграл в своей штрафной, и арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей. Игрок «Славии» Йозеф Хюсбауэр пробил неотразимо по воротам Дениса Бойко, и к радости местной публики, спас ничью в матче – 1:1.

А до этого удача сопутствовала команде из Киева. Она грамотно оборонялась, а при случае и сама создавала остроту у ворот пражской команде. На 82-й минуте удача улыбнулась словенскому полузащитнику гостей Беньямину Вербичу, который в штрафной площади «Славии» расторопно откликнулся на острую передачу Сергея Сидорчука и вывел «Динамо» вперед – 1:0. Но удержать этот счет подопечным Александра Хацкевича не удалось.

Тем не менее, «Динамо» сохраняет неплохие шансы пройти по сумме двух матчей чешскую команду. Нулевая ничья в Киеве или победа даже с минимальным счетом выведет киевлян в следующий раунд. Ответный матч со «Славией» динамовцы сыграют 14 августа в Киеве на поле НСК «Олимпийский».

Андрей Танасюк