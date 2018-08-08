Василий Ломаченко в третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).
Этот рейтинг обновляется раз в два месяца, а украинец удерживает первую строчку уже третий раз подряд. С небольшим отставанием от него расположился Теренс Кроуфорд, а тройку лучших боксеров замкнул Геннадий Головкин.
В рейтинге также дебютировал чемпион в тяжелом весе Александр Усик. Украинский тяжеловес сей час является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.
Полный список топ-10 сейчас выглядит так:
- Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очков, легкий вес;
2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очков, первый полусредний вес;
3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – 181 очко, средний вес;
4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) – 160 очков, легкий вес;
5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, полусредний вес;
6. Наоя Инуэ (16-0, 14 КО) – 106 очков, второй наилегчайший вес;
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) – 105 очков, второй наилегчайший вес;
8. Александр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очков, тяжелый вес;
9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очков, средний вес;
10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очков, супертяжелый вес.
Напомним, бой между Александром Усиком и Тони Белью пройдет 10 ноября.