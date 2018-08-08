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Главная » Стиль жизни » Спорт » Назван самый дорогой вратарь в истории футбола

Назван самый дорогой вратарь в истории футбола

Назван самый дорогой вратарь в истории футбола
Кепа Аррисабалага/Фото с сайта 24smi.org

Цена вопроса - 80 млн евро

08.08.18 121
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Кепа Аррисабалага Ревуэльта стал самым дорогим вратарем в мире. Спортсмен выкупил собственный контракт, заплатив клубу отступные в сумме 80 млн евро. Сейчас особый интерес к баску проявляет клуб "Челси" (Лондон), который ищет замену Тибо Куртуа, передает Newsru.com.

В официальном сообщении "Атлетика" ничего не говорится о переходе в стан "аристократов", но почти никто не сомневается, что 23-летний голкипер отправится именно туда. Испанский клуб лишь информирует о прекращении трудового соглашения с голкипером.

Прежний трансферный рекорд принадлежал бразильскому голкиперу Алисону Бекеру, за которого "Ливерпуль" заплатил "Роме" 62,5 млн евро.

"Челси" пока не подтвердил перехода Аррисабалаги. Также лондонцы не комментируют   уход Тибо Куртуа в мадридский "Реал". Но английские журналисты утверждают, что бельгийский вратарь уже начал бойкотировать тренировки, чтобы его отпустили в испанский клуб.

Отметим, ранее вратарь "Зари" Андрей Лунин в "Реале" заменил Луку Зидана - 20-летнего французского вратаря, сына Зинедина Зидана.

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