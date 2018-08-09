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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Мариуполь" проиграл в Одессе французскому "Бордо"

"Мариуполь" проиграл в Одессе французскому "Бордо"

"Мариуполь" проиграл в Одессе французскому "Бордо"
Фото: Xsport

Нашу команду выбила из колеи грубая ошибка вратаря

09.08.18 39
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Поражением со счетом 1:3 обернулся для "Мариуполя" домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с французским "Бордо". И хотя через неделю, 16 августа предстоит еще ответная игра во Франции, но уже ясно, что шансы украинской команды на проход в следующий раунд мизерные.

А ведь надежда на успешный исход матча в Одессе (из-за близости к зоне боевых действий мариупольский клуб не имеет права принимать соперников в еврокубках в родном городе) была, и немалая. Подарил ее на 7-й минуте поединка игрок хозяев поля Мишнев, который хлестким ударом слета открыл счет в матче.

Но французы еще в первом тайме не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед – двумя точными ударами отметился Лаборд. Правда, во втором случае ему помог это сделать вратарь мариупольцев Худжамов, который грубо ошибся, фактически "подарив" мяч соперникам в собственной штрафной.

Эта досадная неприятность, как показалось, сильно расстроила команду Александра Бабича – до конца матча они так и не смогли собрать в кулак волю и желание победить. А "Бордо" во второй половине закрепил свое преимущество, забив усилиями Тчеауманна третий гол.

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