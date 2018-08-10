Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с 19-летним нападающим "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Владиславом Супрягой.
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет.
Ходили слухи, что Владиславом очень активно интересовался "Аякс" из Нидерландов и ряд других европейских клубов. Однако президент "Днепра-1" Юрий Береза публично заявил, что не отпустит Супрягу из команды меньше чем за 15 миллионов долларов компенсации.
Но буквально через несколько дней Владислав был уже в офисе "Динамо" и вместе со своим агентом Иваном Пироженко согласовывал детали контракта с самым титулованным клубом страны. По информации Фокуса, "Днепр-1" получит компенсацию за игрока, однако она минимум в пять раз меньше той суммы, которую запрашивал Береза.
Андрей Танасюк