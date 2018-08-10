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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео "Динамо" подписало пятилетний контракт с Супрягой

Видео "Динамо" подписало пятилетний контракт с Супрягой

<span class="label red">Видео</span> "Динамо" подписало пятилетний контракт с Супрягой
Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевляне выиграли спор за 19-летнего игрока у "Аякса"

10.08.18 69
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Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с 19-летним нападающим "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Владиславом Супрягой.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет.

Ходили слухи, что Владиславом очень активно интересовался "Аякс" из Нидерландов и ряд других европейских клубов. Однако президент "Днепра-1" Юрий Береза публично заявил, что не отпустит Супрягу из команды меньше чем за 15 миллионов долларов компенсации.

Но буквально через несколько дней Владислав был уже в офисе "Динамо" и вместе со своим агентом Иваном Пироженко согласовывал детали контракта с самым титулованным клубом страны. По информации Фокуса, "Днепр-1" получит компенсацию за игрока, однако она минимум в пять раз меньше той суммы, которую запрашивал Береза.

Андрей Танасюк

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