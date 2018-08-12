Свитолина выпала из топ-5 мирового рейтинга

Украинка Элина Свитолина уступила в полуфинале турнира серии WTA Premier 5 в Монреале американке Слоун Стивенс, занимающей третье место в мировом рейтинге.

Об этом пишет sportarena.com.

Американка одержала победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:3, затратив на нее 1 час 40 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:1 в пользу Стивенс.

В финале турнира в Монреале американка сыграет против румынки Симоны Халеп, которая в своем полуфинале уверенно обыграла австралийку Эшли Барти.

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Таким образом, Свитолина не смогла защитить титул чемпионки канадского Premier 5, который она завоевала в прошлом году в Торонто.

Из-за этого украинка потеряла 550 очков в мировом рейтинге (за прошлогоднюю победу "сгорели" 900 балов, а за полуфинал Свитолина прибавила только 350), из-за чего с понедельника впервые за 15 месяцев выпадет из топ-6 и станет седьмой ракеткой мира.

Напомним, лучшая теннисистка Украины разошлась с английским крикетистом.