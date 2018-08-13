Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA

Боксер Василий Ломаченко стал суперчемпионом WBA. Это позволит украинцу провести бой с чемпионом любой ассоциации.
Об этом сообает Ring Polska.
Пояс чемпиона полулегкой весовой категории будет разыгран между последним соперником Ломаченко Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, который вскоре должны начать переговоры о поединке.
Следующий бой Ломаченко может провести с подопечным Флойда Мейвезера Майки Гарсией. Также возможен вариант поединка с Бельтраном. Ожидается, что следующий поединок украинского боксера состоится 1 декабря.
Напомним, Василий Ломаченко в третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира. Александр Усик занял восьмое место в списке.