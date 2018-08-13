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Главная » Стиль жизни » Спорт » Хоккей может исчезнуть из программы Олимпийских Игр

Хоккей может исчезнуть из программы Олимпийских Игр

Хоккей может исчезнуть из программы Олимпийских Игр
Фото: 24 Канал

Такое может случиться впервые с 1920 года

13.08.18 108
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Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором хоккей может быть исключен из программы следующих зимних Олимпийских Игр.

Об этом заявил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, выступая на августовском форуме в Эдмонтоне (Канада), сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам Фазеля, на данный момент рассматриваются четыре возможных варианта состава участников Олимпиады в Пекине:

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.

С 1920 года этот вид спорта был на каждой зимней Олимпиаде.

Напомним, зимние Олимпийские Игры пройдут в Китае в 2022 году.

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