Мэр Киева Виталий Кличко сменит деловой пиджак на спортивные трусы и перчатки и снова выйдет в ринг – ради боя с легендарным британским супертяжеловесом Ленноксом Льюисом. Этот поединок состоится уже скоро в киевском Дворце спорта, организаторы даже огласили конкретную дату – 2 октября, сообщает Klitschko-Brothers.

Немного предистории. Всемирный боксерский совет (WBC) является одной из самых авторитетных организаций для профессионалов в этом виде спорта. Ежегодно, начиная с 1963 года, за пояса чемпионов мира по версии WBC сражаются лучшие боксеры планеты. Выигрывали их в разное время в супертяжелом весе и британец Леннокс Льюис, и наш Виталий Кличко.

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21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе Льюис проводил защиту пояса чемпиона мира по версии WBC в поединке с Виталием Кличко. Нынешний градоначальник Киева тогда покинул ринг побежденным, и это было одно из самых обидных поражений в карьере Кличко-старшего. До шестого раунда наш боксер вполне прилично сражался с соперником, но пропустил мощный апперкот. Из-за травмы у Виталия (сильное рассечение на лице) бой был остановлен в перерыве между 6-м и 7-м раундами, а победу судьи отдали Ленноксу.

Теперь у Кличко-старшего появился отличный шанс повалить Леннокса на настил ринга, да еще и в родных стенах. Осенью в Киеве состоится конгресс WBC, в рамках котрого и запланирован вечер бокса, главной "изюминкой" котрого станет выставочный бой между двумя легендами мирового бокса. Льюису – 52 года, Кличко-старшему – 47. Но оба в тонусе, следят за собой. Леннокс уже подтвердил свое участие в этом бою, столичный мэр тоже скоро приступит к специализированным тренировкам.

Напомним, бой между Александром Усиком и Тони Белью пройдет 10 ноября.

Андрей Танасюк