Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, и промоутер Тони Беллью, Эдди Хирн, лично встретились, чтобы обсудить возможный бой своих клиентов. Об этом сообщает Корреспондент.

Встреча состоялась в Париже, о чем они сообщили, опубликовав совместное фото. Подробности встречи пока не сообщаются.

Напомним, промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк ранее заявлял, что бой с британцем Тони Беллью может состояться в ближайшее время.