Милевский заявил, что уволил тренера Динамо

Экс-футболист киевского Динамо Артем Милевский продолжает гастролировать по клубам ближнего и дальнего зарубежья, время от времени попадая в различные скандальные истории.

Недавно с ним расторгло контракт брестское Динамо, и экс-нападающий сборной Украины снова остался без работы.

В Бресте Артем был на ведущих ролях, и команда оказывала достойное сопротивление топ-клубам Беларуси, выиграла Кубок страны. Но пришел в команду тренер Алексей Шпилевский, и не сработались они со ветераном. В итоге с Артемом расторгли контракт, обвинив в нарушении спортивного режима – и агенты стали подыскивать ему новую команду.

Впрочем, вслед за Милевским указали на дверь и самому Шпилевскому. Артем отметил это событие: "Алло, Шпиля? Я тебя еще утром уволил. Брест, люблю вас. Удачи".

Впрочем, карьера Милевского может возобновиться уже на днях. Появилась информация, что руководство брестского Динамо уже и само сожалеет о том, что поспешно прекратило сотрудничество с форвардом, и готово вернуть его в команду. Все прояснится в ближайшие дни.

Напомним, Артем Милевский в свое время подавал очень большие надежды. Но вместо по-настоящему громких успехов на футбольном поле Милевский прославился скандалами вне него: походами по ночным клубам, попаданием в ДТП на одной из самых дорогостоящих машин среди украинских футболистов и т.д.

В итоге карьера некогда неплохого игрока покатилась по наклонной. И внимание к своей персоне он привлекает столь эпатажными заявлениями.