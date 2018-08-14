"Рома" договорилась с "Шахтером" о покупке Тайсона

Лидер "Шахтера" полузащитник Тайсон в ближайшие дни перейдет в итальянскую "Рому", сообщает Sport.ua.
Римский клуб готов выплатить за 30-летнего бразильца 15 млн евро компенсации, что вполне устраивает донецкий клуб. Клубы уже находятся в завершающей стадии переговоров, и скоро Тайсон отправится в итальянскую столицу.
Примечательно, что зимой 2013 года этот футболист все за те же 15 млн евро перешел из харьковского "Металлиста" в "Шахтер". За годы, проведенные в донецком клубе, Тайсон стал лидером команды и его контракт неоднократно пытались выкупить европейские топ-клубы. Но настойчивее всех оказалась "Рома".
Напомним, 3 августа столичное "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в матче украинской Премьер-лиги со счетом 1:0.