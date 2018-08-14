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Главная » Стиль жизни » Спорт » FIFA отказалась от термина "коррупция"

FIFA отказалась от термина "коррупция"

FIFA отказалась от термина "коррупция"
ФИФА / Фото: fifa.com

Руководство организации на закрытой встрече внесло изменения в своей кодекс по этике

14.08.18 4
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Руководство Международной федерации футбола (FIFA) на закрытой встрече внесло изменения в кодекс по этике организации, исключив из него термин "коррупция". Об этом сообщает Associated Press. Это решение принято на закрытой встрече организации.

Взамен в кодекс добавили новый пункт, согласно которому "лицам, связанным с кодексом этики, запрещено публиковать заявления клеветнического характера в отношении членов FIFA и лиц, связанных с происходящим в организации".

Еще одно изменение коснется ответственности за взяточничество. Согласно внесенным изменения, срок судебных преследований за это нарушение сократится с неограниченного до десяти лет. По прошествии этого времени подозреваемые во взятках, незаконном присвоении средств и других незаконных манипуляциях не будут привлекаться к ответственности.

Напомним, крупнейший коррупционный скандал в FIFA произошел 27 мая 2015 года. Тогда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходили 42 человека. От футбольной деятельности отстранили занимавшего тогда пост президента FIFA Йозефа Блаттера.

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