Во вторник, 14 августа, киевское "Динамо" со счетом 2:0 обыграло пражскую "Славию" и вышло в плей-офф Лиги Чемпионов.
Киевляне на протяжении всего матча имели явное преимущество и контролировали ход игры. Первый гол на 11-й минуте забил Беньямин Вербич, а на 74-й минуте, Артем Беседин удвоил преимущество своей команды.
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Предыдущий матч "Динамо" и Славия" сыграли вничью со счетом 1:1.
Соперником киевлян в 4-й квалификации Лиги чемпионов станет победитель пары 3-го квалификационного раунда "Стандард" (Бельгия) — "Аякс" (Нидерланды).
Напомним, украинец Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на матч Суперкубка УЕФА.